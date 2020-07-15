Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda Antalya'da seyir halindeki tramvayda vatandaşlar, maske takmayan kadın yolcuya tepki gösterdi. Maskesi yanında olduğu halde takmamakta ısrar eden ve uyarıları dikkate almayan genç kadın, "Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda" dedi.

Antalya'da seyir halinde olan bir tramvayın içerisinde maske gerginliği yaşandı. Maske takmayan kadın yolcuya, diğer yolcular tepki gösterdi. Maskesini takmamakta direnen yolcu ve diğer yolcular arasındaki gerginlik, bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maske takmayan genç kadının, 'şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda' dediği de görüldü.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Antalya'da ki bir tramvay hattında çekilen görüntülerde, bir kadın yolcunun maskesini takmadığı, diğer vatandaşların da, 'maskenizi takar mısınız?' uyarısında bulunduğu görüldü. Görüntülerde, yanında maskesi bulunduğu halde takmamakta ısrar eden genç kadına defalarca uyarıda bulunan yolcuların, 'ödesin cezayı görsün' diyerek tepki gösterdiği, genç kadının ise 'şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda' dediği görüldü.

TEPKİLERİN ARDINDAN TRAMVAYDAN İNDİ

Aynı zamanda görüntünün ilerleyen saniyelerinde güvenlik görevlisinin gelerek, maskesini takmamakta direnen yolcuya ikazda bulunduğu gözlendi. İkaz ve tepkilerin ardından genç kadının tramvaydan indiği öğrenildi.

Kaynak: İHA