Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken traktörün diskine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandıKaza, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken traktörün diskine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kaza, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazkent Mahallesi istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Birkan G'nin kullandığı ve plakası bulunmayan traktörün arkasında bulunan diske Serik istikametinden Boğazkent mahallesi istikametine giden İsmail Gencer'in kullandığı 42 BE 046 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Gencer, traktörün arkasında takılı olan zirai aletin araç içerisine girmesi sonucu sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen iki yolcu yaralı olarak Serik Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gencer'in cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Birkan G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada tahliye edilen anne ve üvey baba, ifadelerinde çocukları suçlamış
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada tahliye edilen anne ve üvey baba, ifadelerinde çocukları suçlamış
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Her şey kaşla göz arasında oldu! Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çekti
Her şey kaşla göz arasında oldu! Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:32:45. #1.15#

title