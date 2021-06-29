Son dakika haberi! Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken traktörün diskine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandıKaza, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken traktörün diskine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kaza, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazkent Mahallesi istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Birkan G'nin kullandığı ve plakası bulunmayan traktörün arkasında bulunan diske Serik istikametinden Boğazkent mahallesi istikametine giden İsmail Gencer'in kullandığı 42 BE 046 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Gencer, traktörün arkasında takılı olan zirai aletin araç içerisine girmesi sonucu sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen iki yolcu yaralı olarak Serik Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gencer'in cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Birkan G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı