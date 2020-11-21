Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
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Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

21.11.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:35

Hatay'da korona vakasına giderken trafikte tartışığı sürücünün "ben polisim" diyerek darbettiği ambulas sürücüsü Mustafa Başbay olanları anlattı. Kendisine kafa atıldığını iddia eden Başbay "Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir" ifadelerinde bulundu.

Dün, Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Kırıkhan Belediyesi'ne ait ambulansın sürücüsü Mustafa Başbay, koronavirüs teşhisi konulan hastayı evinden alıp, hastaneye götürmek için yola çıktı.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Başbay, Atatürk Caddesi üzerinde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine kendisini polis olarak tanıtan otomobil sürücüsü, Mustafa Başbay'a saldırdı. Başbay'ın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzü kanlar içinde kaldı.

Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

"BEN POLİSİM" YALANI

Sürücü ise, otomobiliyle uzaklaştı. Başbay'ı darbedildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sivil kıyafetli askeri personel olduğunu söyleyen bir kişi, darp olayına engel olmaya çalışırken, saldırgan "Ben polisim" diyor.

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Davut D. isimli şüpheli gözaltına alındı.'

Son dakika haberi: Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

"ARAÇTAN İNER İNMEZ KAFA ATTI"

Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı:

"Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü aracıyla önüme geçtiği. Yol vermeyince 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Senin buradan geçiş hakkın yok' diyerek, bağırdı. Polis ve Kırıkhan'da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darbetmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir."

Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

Haber Yorumları (3)
HATAYLI: Ulan ne zaman adam olacaksınız. Magandalığın bu kadarına da pes doğrusu. Hatay lı olmaktan utandım. Anlaşılan iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar cahil, üç beş kuruş görünce böyle oluyor. Diyecek laf bulamıyorum. Çık bari özür dile git hastanede gönüllü kamu hizmeti yap. . .
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ANTİ MAGANDA: bu salginda saglik calisanlarina saldiranlara en agir cezayi verin 20 yil egede eşşek adasi var bu magandaların topunu oraya sürün karaktersizler bu ulkede bunlarin yedigi ictigi harammmmmm.nokta.
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HÜSEYİN ULUÇAY: Kısasa kısas. . . Görev başında bir sağlık çalışanına yapıldığı için 5 katı ceza verilmelidir. .
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