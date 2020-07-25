Son dakika haberi! Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika güncel haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

25.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:21

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çinayet zanlısı şahsın annesinin oğluna engel olmak için uğraş verdiği ancak katil olmasını önleyemediği gözlendi.

Olay dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yerinin sahibi Şenol Y. arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şenol Y., Kenan Aydemir'i tabancayla 4 el ateş ederek yaralarken, Kenan Aydemir de silahla ateş ederek kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Şenol Y. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında gürültüleri duyarak evinden aşağıya inen Şenol Y.'nin annesini oğlunu sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak oğlunun cinayet işlemesine engel olamadığı gözlenidi. Olayı duyup gelen Kenan Aydemir'in arkadaşlarının panik halinde ortalıkta telefonla koşuşturduğu ve bazılarının da silahla Şenol Y.'ye ateş ettiği gözlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Politika
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Spor
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım
Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu Rizespor galibiyetiyle noktaladı
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu Rizespor galibiyetiyle noktaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mensur Işık Mustafa Şentop Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Ozan Güven Hande Erçel Selçuk Yöntem
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Ateş Anne Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 23:46:37. #1.15#
title