Son dakika haberi | Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi doğduğu mahalledeki okula verildi
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Son dakika haberi | Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi doğduğu mahalledeki okula verildi

Son dakika haberi | Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi doğduğu mahalledeki okula verildi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi, doğduğu mahalledeki ilkokul ve ortaokula verildi.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi, doğduğu mahalledeki ilkokul ve ortaokula verildi.

Bulak Mahallesi'nde isim değişikliği nedeniyle düzenlenen törende konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehitlerin bu ülkenin asıl sahipleri olduğunu söyledi.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını ifade eden Ayvazoğlu, "Ama bizim yüreğimiz de aynı oranda yandı. Şehidimize bir kez daha yüce Rabbimden rahmet ve minnet dilerken, çok değerli ailesine de bir kez daha sabır diliyorum." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehit Burak Gençcelep'in kaza sırasında sivillere zarar vermemek için kendi canını feda ettiğini vurguladı.

Gençcelep'in, şehit olacağı esnada dahi vazifesi nedeniyle kahramanlığını ortaya koyduğunu ifade eden Genç, şöyle konuştu:

"Kazanın olduğu sırada sivillere zarar vermemek adına elinden gelen bütün gayreti ortaya koyarak belki birçok canın yaşamasını temin etti, kendi canını feda ederken. Onun için bütün şehitlerimiz çok çok kıymetli. Rahmetle şükranla ve minnetle anıyoruz. Bugün doğduğu mahallenin okulunda onun isminin yaşatılması, onun örnek teşkil etmesi için de çok çok daha anlamlı. Buradaki çocuklarımızla da sohbet ettim. Onların da hepsi şu andan itibaren pilot olmaya karar vermişler. Onun için şehidimizin adının bu okulda yaşatılması güzel anlamlar ifade ettiği gibi güzel bir örnek de teşkil edecek."

Genç, Türk Yıldızları'nın, Ortahisar'da yapacağı dördüncü gösteri uçuşuna Şehit Burak Gençcelep Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu ismini vereceklerini de aktardı.

Törene katılan şehidin babası Mehmet, annesi Nuray ile eşi Nurcan Gençcelep, duygusal anlar yaşadı. Şehidin çocukları Kayra ve Kağan Gençcelep'in ise törene pilot kıyafeti giyerek katıldıkları görüldü.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ve şehit ailesi, okula, Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep İlkokulu ve Ortaokulu adı verilmesi dolayısıyla kurdele kesti.

Son dakika haberi | Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi doğduğu mahalledeki okula verildi
Son dakika haberi | Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi doğduğu mahalledeki okula verildi
Son dakika haberi | Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi doğduğu mahalledeki okula verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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