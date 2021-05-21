Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
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Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü

Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
Demirören Haber Ajansı / İnan Kalyoncu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonetin kasasındaki Reyhan Sivri (50), hayatını kaybetti, sürücü eşi diş hekimi Ali Sivri (52) ise yaralandı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonetin kasasındaki Reyhan Sivri (50), hayatını kaybetti, sürücü eşi diş hekimi Ali Sivri (52) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Mısırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede diş hekimi olarak görev yapan Ali Sivri idaresindeki 61 BR 516 plakalı kamyonet, rampa inerken kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan eşi Reyhan Sivri yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Ali Sivri de ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
Son dakika haberi! Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan Kalyoncu

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