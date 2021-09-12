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Son dakika haberi: Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı Restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit eden 15 kadın yakalandı Trabzon'da restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 3'ü...

- Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı

Restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit eden 15 kadın yakalandı

TRABZON - Trabzon'da restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 3'ü Türk, 12'si yabancı olmak üzere 15 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkiindeki restoranlarda yabancı uyruklu bayanların fuhuş için müşteri temin ettiği bilgisine ulaşıldı. Korsan taksilerle ilçedeki otele götürülen vatandaşların burada fuhuş yaptıkları ve otelin kadınların çalıştığı mekan haline getirildiğini tespit eden polis ekipleri sabahın ilk saatlerinde otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada 3'ü Türk, 12'si yabancı olmak üzere 15 kadın yakalanırken, 9 mm ve 7.65 mm tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi. Otel hakkında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama 6136 sayılı kanuna muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçlarında adli tahkikat başlatılırken, otel sahipleri ile 2 çalışanı gözaltına alındı.

Fuhuşa teşvik nedeniyle otel mühürlenerek, idari para cezası uygulanacağı ve yakalanan kadınların kamu sağlığı bakımından kontrolleri yapılarak sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Son dakika haberi: Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı

Son dakika haberi: Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı

Son dakika haberi: Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı

Son dakika haberi: Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri
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