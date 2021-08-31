Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş

Trabzon'un Of ilçesinde, imamın 3 çocuğunu öldürmesiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Eşini darbetmesi sonucu uzaklaştırma alan baba, eşinden 3 kızını teslim alarak evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürdü. Daha sonra çocuklarının kafasına birer el ateş ederek öldüren baba, jandarmaya teslim oldu.

İmam Emre Göktaş (36), 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi S. Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisine 2 ay önce şiddet uyguladı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını bugün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.

DERE KENARINA GÖTÜRÜP KAFALARINA BİRER KURŞUN SIKARAK ÖLDÜRDÜ

Emre Göktaş, daha sonra kızları Y. Göktaş (11), H. Göktaş (8) ve E. Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı