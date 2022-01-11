Son dakika haberi | Trabzon'da çıkan yangında bir kişi öldü
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Sertkaya Mahallesi'nde, Şakir Akyol'a (71) ait tek katlı evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Akyol, yanarak hayatını kaybetti.
AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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