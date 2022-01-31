Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Tokat'ın Turhal ilçesinde totem reklam tabelasında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde totem reklam tabelasında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turhal ilçesinde bir fabrikaya ait 15 metrelik reklam tabelasının tepesine tırmanan kedinin mahsur kaldığını vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Reklam tabelasının içinde bulunan merdivenden yukarı çıkan ekipler kediyi kurtardı. Soğuktan tabelanın içine saklandığı tahmin edilen yavru kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - TOKAT

Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İtfaiye, Turhal, Tokat, kedi, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title