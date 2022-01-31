Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Tokat'ın Turhal ilçesinde totem reklam tabelasında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde totem reklam tabelasında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Turhal ilçesinde bir fabrikaya ait 15 metrelik reklam tabelasının tepesine tırmanan kedinin mahsur kaldığını vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Reklam tabelasının içinde bulunan merdivenden yukarı çıkan ekipler kediyi kurtardı. Soğuktan tabelanın içine saklandığı tahmin edilen yavru kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - TOKAT