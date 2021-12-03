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Son dakika haberi! Toprak altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Toprak altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: ESKİŞEHİR'de, açık maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iş makinesinin operatörü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, açık maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iş makinesinin operatörü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

İnönü ilçesinin kırsal Esnemez Mahallesi'ndeki açık maden ocağında, kepçe operatörü Yusuf Arslan, çalışma yaparken göçük meydana geldi. İş makinesi göçük altında kalırken, ihbar üzerine maden ocağına AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Yusuf Arslan'a ulaştı. Yapılan kontrolde, Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.Yusuf Aslan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Toprak altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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