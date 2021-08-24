Son dakika haberi | Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi | Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tokat'ın Erbaa, Turhal ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa, Turhal ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Erbaa, Turhal ve Niksar ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, 3 ilçede düzenledikleri operasyonda A.A, A.S. ve E.Y'nin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda 405 uyuşturucu hap, 33,13 gram bonzai, 463,13 gram esrar, 6,42 skunk ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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