Son dakika haberi | Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta kavşaklarda yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Tokat'ta kavşaklarda yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Tokat'ta, sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Tokat Adliye Sarayı yakınlarında otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari aracın Behzat deresine uçtuğu anlar kameralara yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. TEDAŞ kavşağı ile Bekçioğlu Cami kavşağımda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Karşıyaka polis merkezi yakınlarında meydana gelen kazada park halindeki otomobil yokuşta geri kaçarak araçlara çarptı. Atatürk köprüsü kavşağında motosikletli kurye yolun karşısına geçmek isterken araca çarptı. Yeniyurt Mahallesinde önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüleri yere düşerek sürüklendi. Her iki kazada motosiklet sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yeniyurt Mahallesi kavşağında yeşil ışıkta hareket eden otomobile tırın arkadan çarparak ilerlediği anlar yer aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı