Son dakika haberi: Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi otogarda yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi: Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi otogarda yakalandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi otogarda yakalandı

Son dakika haberine göre Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 21 yaşındaki E.K, sabah saatlerinde dışarıya çıktıktan sonra hastaneden kaçtı.

Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Otogarda bulunan EK, yeniden hastaneye götürüldü.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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