Son dakika haberi! Tokat'ta para kavgasında lokanta sahibi bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haberi! Tokat'ta para kavgasında lokanta sahibi bıçaklanarak öldürüldü

11.01.2021 23:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:30
Son dakika haberi! Tokat'ta para kavgasında lokanta sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber: TOKAT'ın Turhal ilçesinde, para meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre Akın (32) tarafından bıçaklan Murat Kaplan (40) yaşamını yitirdi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, para meselesi nedeniyle çıkan kavgada Emre Akın (32) tarafından bıçaklan Murat Kaplan (40) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Turhal ilçesi, Cumhuriyet Caddesi Erkan Kavşağı karşısındaki lokantada meydana geldi. Lokanta işleten evli 1 çocuk babası Murat Kaplan, daha önce yanında çalışan ve bir süre sonra kendi lokantasını açan Emre Akın'ın iş yerine gitti. Aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Murat Kaplan ve Emre Akın tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Emre Akın, Murat Kaplan'ı lokantanın önünde bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Emre Akın polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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