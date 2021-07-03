Son dakika haberi: Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Son dakika haberi: Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberi: Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Tokat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeniyurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Meliha A. (40) idaresindeki 60 ABU 830 plakalı opel marka otomobil ile kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Ahmet K. (21) idaresindeki 60 TL 368 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yapan kadın sürücü çarpışmanın etkisi ile yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sedyeye alınan kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir süre trafikte aksamaların yaşandığı yol kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Son dakika haberi: Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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