Son dakika haberi: Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

29.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:20
Son dakika haberi: Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Son dakika haberler: Tokat'ta itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gezirlik Mahallesi Naci Özen Caddesi'nde, Tokat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesindeki güvenlik kamerasının tamiri sırasında, Muzaffer Kibar idaresindeki 60 AZ 820 plakalı itfaiye aracı manevra yaparken binanın yanındaki boşluğa devrildi.

Sürücü ile itfaiye aracının sepetinde bulunan bilgi işlem görevlisi Ahmet Eker yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Domagoj Vida Cüneyt Çakır Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:20:24. #1.14#
title