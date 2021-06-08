Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tokat'ta çöp kamyonunun çarptığı 2 kişiden biri öldü, ağır yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta çöp kamyonunun çarptığı 2 kişiden biri öldü, ağır yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Tokat Belediyesine ait Mustafa Yıldız'ın (48) kullandığı 60 BH 183 plakalı çöp kamyonu, Parekende Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında yürüyen, Konya'dan Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'na gelen KOAH hastası emekli astsubay başçavuş Ahmet Özyakar (81) ile oğlu emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar'a (58) çarptı.

Baba Özyakar, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdulkadir Mehmet Özyakar da ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücü ise gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Tokat'ta çöp kamyonu yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:12:06. #1.14#

title