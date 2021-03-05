Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde, bir köy ve iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.