Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

05.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:52
Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde, bir köy ve iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde, bir köy ve iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Karayaka beldesi, Tepekışla köyü ile Fatih Sultan Mehmet ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Nikol Paşinyan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Eda Ece Cemal Hünal Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:52:34. #1.16#
title