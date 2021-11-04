Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ANKARA (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Temel Perçen'in kullandığı 60 ZT 267 plakalı traktör, yoğun sisin etkili olduğu Zile- Ankara kara yolu Koçaş köyü yol ayrımında Abdullah Candan (62) yönetimindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil ve Halit Özalpler idaresindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisiyle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Candan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan okul servisindeki 9 öğrenci ise Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA - Son Dakika Haberleri
Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

 Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title