Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
ANKARA (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Temel Perçen'in kullandığı 60 ZT 267 plakalı traktör, yoğun sisin etkili olduğu Zile- Ankara kara yolu Koçaş köyü yol ayrımında Abdullah Candan (62) yönetimindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil ve Halit Özalpler idaresindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisiyle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Candan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan okul servisindeki 9 öğrenci ise Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.