Son dakika haberi | Tokat Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu Gelen son dakika haberlerine göre Kamyonetin çarptığı ayı telef olduFatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu.

Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu. Yoldan geçen sürücüler, araçlarını durdurup, ölü ayıya yakından baktı. Niksar Karayolu Kızıl köyü mevkisinde gece saatlerinde yola çıkan ayıya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Savrulup, iki yol arasındaki su kanalına düşen ayı telef olurken, kamyonette ise hasar oluştu. Yoldan geçen sürücüler, araçlarını durdurup ayıya yakından baktı. Kaynak: DHA