Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ve bir çelik boru fabrikasını ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ve bir çelik boru fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, buradaki ilgililerle toplantı yaptı.

Ziyaretinin ardından serbest bölgede faaliyet gösteren bir çelik boru fabrikasına geçen Muş, işletmedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muş, daha sonra Mersin Serbest Bölgesinde incelemede bulundu.

Ziyaretlerde Bakan Muş'a, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve diğer ilgililer eşlik etti.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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