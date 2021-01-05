TEM Otoyolu'nda makaslayan tıra arkadan çarpan minibüsün içinde bulunan 6 kişi yaralandı

Bolu'da, saat 21.45 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlı mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametine seyir halinde olan Alaaddin Karataş idaresindeki 06 DP 0090 plakalı minibüs, yolda makaslayan Alaattin Alparslan yönetimindeki 34 RZ 956 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, tır sürücüsü Alaattin Alparslan ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüsteki Alaaddin Karataş, Beytullah Yeşilyurt, Salih Özdemir, Halit Toy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜSTE SIKIŞANLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kazada, minibüs sürücüsü yaralı halde minibüsten çıkarken yolculardan 3'ü hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

OTOYOLDA KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

TEM Otoyolu Ankara istikametinin trafiğe kapandığı kazada yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun araç kuyruğu nedeniyle sürücüler Çaydurt Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildiler. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM