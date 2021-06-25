Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Barış Önder (14) ile Mustafa Aslan (14), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Barış Önder (14) ile Mustafa Aslan (14), hayatını kaybetti.

Olay, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla Barış Önder ile Mustafa Aslan, suya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Barış Önder ile Mustafa Aslan, dere içerisinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, -


Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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