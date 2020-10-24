Son dakika haberi | Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi jandarma timleri buldu
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi jandarma timleri buldu

24.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:42
Son dakika haberi | Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi jandarma timleri buldu

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma ekiplerince bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma ekiplerince bulundu.

Mestanlar Mahallesi'nde yaşayan Nail Kaya'nın (44) önceki gün evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ile Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 48 saatlik çalışması sonucu Kaya, Doğanköy Mahallesi'ne yakın makilik alanda bulundu.

Nail Kaya, jandarma tarafından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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