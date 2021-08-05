Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Marmaracık Mahallesi'nde Ahmet Al'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.

Ekipler, çatıda soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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