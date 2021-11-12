Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Vali Işık'ı ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Vali Işık'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Vali Işık'ı ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Orman ve Su İşleri eski bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Orman ve Su İşleri eski bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Eroğlu'na ziyaretin anısına, Vali Işık tarafından Türk dilinin başkentini simgeleyen plaket takdim edildi.

Vali Işık'la bir süre sohbet eden Eroğlu Valilikten ayrıldı.

Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Vali Işık'ı ziyaret etti

Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Vali Işık'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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