Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Volkan Bozkır'ı kabul etti
Son dakika haberi... -TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı karşılaması -İkilinin sohbet etmesi -TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Birleşmiş Milletler'in 75.
24.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:07
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı karşılaması
-İkilinin sohbet etmesi
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.
Kaynak: AA