Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı
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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı

Son dakika politika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makam odasında görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makam odasında görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Şentop, Twitter'daki anma mesajında, "Bundan 6 yıl önce teröristler tarafından makamında alçakça şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yad ediyorum. Bıraktığı şerefli miras, bu ülkenin çocuklarına her daim yol gösterici olacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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