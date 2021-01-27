TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Milletvekilleri için bir planlama yoktur" dedi.

14 Ocak'ta ülke genelinde öncelik sıralamasına göre başlayan koronavirüs aşılama uygulaması ile ilgili gündemi karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Buna göre milletvekillerinin, pazartesi gününden itibaren aşı olacağı öne sürüldü.

"ASILSIZDIR"

Meclis Başkanı Şentop ise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayarak şu ifadelere yer verdi: "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı