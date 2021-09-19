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Son dakika haberi: Tavşanlı'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Tavşanlı'da orman yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine helikopterler ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın alanına kısa sürede ulaşılarak alevlere müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

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