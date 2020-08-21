Son dakika haberi... TAVAK, Avrupalı Türkler'in tatilini araştırdı
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Son dakika haberi... TAVAK, Avrupalı Türkler'in tatilini araştırdı

Son dakika habere göre Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 'Avrupalı Türklerin Türk turizmindeki yeri'ni araştırdı.

Son dakika haberi... TAVAK, Avrupalı Türkler'in tatilini araştırdı
21.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:32

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 'Avrupalı Türklerin Türk turizmindeki yeri'ni araştırdı. Çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk'ün tatilini Türkiye'de yapması halinde turizm sektöründe de önemli büyüme olacağını belirten Prof. Dr. Şen, hazırladıkları raporu Turizm bakanlığı Başta olmak üzere ilgililere sunacağını kaydetti.

'Avrupalı Türklerin turizmdeki yeri' adlı araştırma çalışmasını tamamladığını belirterek çalışmaları hakkında Marmaris'te bir otelde basın açıklaması yapan TAVAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, bu yöndeki çalışmalarını Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa ve İsviçre'de gerçekleştirdiğini kaydetti. Korona virüs salgının da etkisi ile bu yıl son yılların en düşük sayıda Avrupalı Türk turistin Türkiye'ye geleceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, geçen yıl Avrupa'da yaşayıp tatil için Türkiye'ye gelen kişi sayısı yaklaşık 2,8 milyon iken bu yıl bu rakamın 1,4 milyon olarak tahmin edildiğini kaydeden Şen, "yaptığımız araştırmalara göre; 2019 yılında 2,8 milyon Avrupalı Türk, Türkiye'ye gelirken, 3,3 milyar euro döviz bırakmıştır. Bugün bir Avrupalı ülkemizde kişi başı 650 Euro harcarken Avrupalı Türkler kişi başı en az 1050-1200 Euro harcamaktadır. Rakamlara bakıldığında Avrupa'da yaşayan Türklerin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu araştırma verilerimizi Turizm Bakanı'na sunacağız. Son yıllarda Avrupalı Türklerin ülkemize gelmesinde azalma görülürken tatil süreleri de kısalıyor. Önceki yıllarda 24 gün kalan gurbetçiler şimdi 21 gün kalmaktalar. Çok kısa süreli bu tatil kapsamında İstanbul, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz en çok tercih ettikleri yerler oluyor" dedi.

Avrupalı Türklerin en çok ziyaret ettikleri şehirlerin başında yüzde 42 ile İstanbul'un geldiği Antalya, Bodrum, Çeşme ve Alaçatı gibi yerlerin İstanbul'u takip ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şen, "Özellikle genç Avrupalı Türkler Çeşme ve Alaçatı gibi turizm şehirlerini tercih etmekteler. Ziyaretlerin yüzde 49'u aile ziyaretlerini oluştururken yüzde 20'si bireysel deniz ve güneş düşüncesiyle oluyor. Temmuz sonunda yapılan araştırmanın sonuçları, genel olarak diğer Avrupa ülkelerine yansıtıldığı zaman, bu yıl Türkiye'ye ilk defa 1 milyon 400 bin kadar Avrupalı Türk'ün geleceğinden hareket edebiliriz. En yüksek geliş oranı 2015 yılında 1,9 milyon civarında idi. Yapılacak girişim ve çalışmalarla Avrupalı Türklerin ülkemize daha çok gelmesi sağlanabilir" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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