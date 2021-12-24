Son dakika haberi | Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIAntalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü apartman girişinde demir çubukla vurup, öldüren Emrah Akgül, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü apartman girişinde demir çubukla vurup, öldüren Emrah Akgül, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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