Son dakika haberi | Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü (3) - Haberler
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Son dakika haberi | Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü (3)

Son dakika haberi | Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIAntalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü apartman girişinde demir çubukla vurup, öldüren Emrah Akgül, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü apartman girişinde demir çubukla vurup, öldüren Emrah Akgül, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


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Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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