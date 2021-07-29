Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları...

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor.