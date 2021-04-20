Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında, sürücüsünün bir tanıdığından emanet olarak aldığı öğrenilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.