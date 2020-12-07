Son dakika haberleri | Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Bir son dakika haberine göre - Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 2 kadın sürücü şans eseri ölümden döndü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kadın sürücünün kaza yapması neticesi bir otomobil takla attı.

- Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

2 kadın sürücü şans eseri ölümden döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kadın sürücünün kaza yapması neticesi bir otomobil takla attı. Şans eseri kazada kimse yara almadı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Yanyol İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül S. Y. idaresindeki 41 AAD 744 plakalı otomobil ile Ümit B. Ö. yönetimindeki 34 ZP 126 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 ZP 126 plakalı otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan aracın sürücüyü tedbir amaçlı ambulansa aldı. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapattı. 2 kadın sürücünün karıştığı kazada takla atan aracın içinde bulunan 2 kişinin, o araçtan burnu bile kanamadan çıkması şaşkınlık oluşturdu. Ümit Baran Ö. isimli kadın ambulanstaki tetkiklerinin ardından yürüyerek çıktı. Takla atan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, daha sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU