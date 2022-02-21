Son dakika haberi! Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin bekleyişi devam ediyor
AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberine göre Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna askerlerinin Svitlodarsk bölgesindeki bekleyişi devam ediyor.
Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna askerlerinin Svitlodarsk bölgesindeki bekleyişi devam ediyor.