Son dakika haberi! Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin bekleyişi devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin bekleyişi devam ediyor

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna askerlerinin Svitlodarsk bölgesindeki bekleyişi devam ediyor.

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna askerlerinin Svitlodarsk bölgesindeki bekleyişi devam ediyor.

Son dakika haberi! Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin bekleyişi devam ediyor

Son dakika haberi! Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin bekleyişi devam ediyor

Son dakika haberi! Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin bekleyişi devam ediyor

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title