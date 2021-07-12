Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu Suriyeli çömlek ustası Hüseyin Nassan: "Kazandığım 3 bin liralık ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağım" "Dedemden babama, babamdan da bana miras kalan ustalığı 18 yıldır sürdürüyorum" İç savaş nedeni ile...

Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu

Suriyeli çömlek ustası Hüseyin Nassan:

"Kazandığım 3 bin liralık ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağım"

"Dedemden babama, babamdan da bana miras kalan ustalığı 18 yıldır sürdürüyorum"

BİLECİK - İç savaş nedeni ile Suriye'nin İdlib kentinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve Bilecik'e yerleşen Suriyeli çömlek ustası Hüseyin Nassan, 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı'nda Türkiye 1'inci oldu. Nassan, kazandığı 3 bin liralık ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı'na katılan çömlek ustaları hünerlerini sergiledi. Çalıştay'a Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde çömlek ustalığı yapan ve ülkesini iç savaşlar nedeni ile terk etmek zorunda kalan 32 yaşındaki Suriyeli çömlek ustası Hüseyin Nassan da Bilecik'i temsilen katıldı. Türkiye'nin her ilinden çömlek sanatı ile uğraşan ustaların davet edildiği çalıştayında Hüseyin Nassan birinci olurken ödülünü Karacasu İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'den almıştı.

"Dedemden babama, babamdan da bana miras kalan ustalığı 18 yıldır sürdürüyorum"

2015 yılında Suriye'deki iç savaşlar nedeni ile Türkiye'ye geldiğini belirten Hüseyin Nassan, "Çömlekçilik mesleğini Suriye'de dedesinden ve babasından miras aldım ve 18 yıldır çömlekçilik sanatı ile uğraşıyorum. 2017 yılından beri de Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlek ustalığına devam ediyorum. 2019 yılında Uluslararası Göçmenler günü nedeniyle Bilecik'te düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten 'Kırlangıç' ödülü verdi bana. Çok mutlu oldum o zaman" dedi.

"Kazandığım 3 bin liralık ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağım"

Hüseyin Nassan, yarışmada kazandığı ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağını anlatarak, "2017 yılında Emin abiyle tanıştım burada, o zamandan beri hala burada onunla birlikte çalışıyorum. Ondan çok memnunum Allah razı olsun. 4 yıldan bu yana bana ağabeylik yaptı. 2018 yılında vali beyden aldığım ödül sonrası o zamandan beri sanatımı herkese göstermek istedim. O yüzden her yerde güzel bir şeyler yapıyorum ve farklı bir şeyler çıkartmayı düşünüyorum. Yarışmaya gitmeden önce yarışmada ödül var diye haberim yoktu. Yarışmanın yarısında 3 bin lira ödül verileceğinden haberim oldu. O zaman kendime söz verdim eğer bu yarışmayı kazanırsam o paradan tek kuruş almayacağım, o para ile şehit çocuklarına bayramlık hediye göndereceğim" dedi.

Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu
Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu
Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu
Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:43:01. #1.15#

title