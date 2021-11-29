Son dakika haberi: Suriye'de çocukları kaçırılan aileler PKK'yı protesto etti

- Suriye'de çocukları kaçırılan aileler Pkk'yı protesto etti

HASEKE - Suriye'nin Kamışlı ilçesinde Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanan aileler, çocukları kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek çocuklarının bırakılmasını istedi.

Suriye'de Haseke'nin Amuda ilçesinde YPG/PKK'lı teröristler 21 Kasım'da bir yetimhaneye baskın düzenleyerek en az 2 kız çocuğunu kaçırdı. Çocukları kaçırılan ailelerin de aralarında bulunduğu bir grup sivil "Çocuklarımızı geri getirin" yazılı pankartlarla PKK'yı protesto etti. Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanan protestocular, çocukların serbest bırakılmasını ve ailelerine geri gönderilmesini istedi.

Yerel kaynaklar terör örgütü YPG/PKK'nın, kaçırdığı çocukları zorla silah altına aldığını belirtmişti.