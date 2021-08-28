Son dakika haberi: Sultangazili çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala doyasıya eğlendi

Son dakika gündem haberi: Sultangazi'de ücretsiz kurulan aktivite alanında, çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala keyifli vakit geçirdi.

Sultangazi'de ücretsiz kurulan aktivite alanında, çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala keyifli vakit geçirdi. 9 farklı spor dalından oluşan alanda binlerce çocuk, dolasıya eğlendi.

Çocukları sporla buluşturmaya önem veren Sultangazi Belediyesi, "Kendine değer ver, hayatında spora yer ver" sloganıyla Sultangazili çocukları Atatürk Bulvarı Ramazan etkinlik alanında sporla buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi işbirliğinde "Spor Her Yerde" projesi kapsamında ücretsiz düzenlenen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Tırmanma Duvarı, Ayak Tenisi, Futbol, Okçuluk, Badminton gibi 9 spor alanın bulunduğu etkinlikte çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Eşi Tuğba Dursun, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Geleceğin en önemli mesleklerinden Robotik Kodlama üzerine bir etkinliğin de yer aldığı etkinliğe katılan vatandaşlar çocuklarıyla beraber doyasıya eğlendi. Başkan Dursun gençlerle beraber basket attı. Çocuklar başkanla Dursun'la fotoğraf çekmek için ise adeta yarıştı.

"2 gün boyunca devam edecek"

Çocukların sporla iç iç olmaları için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi de çocuklarımıza yönelik spor etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımız mutlu, huzurlu ve sporla iç içe olsun diye bedenleri ve zihinleriyle beraber gelişmesi için faaliyetler gösteriyoruz. Sultangazi de haziran başından bu yana devam eden etkinliklerimiz Eylül ayında da farklı aktivitelerle, spor etkinlikleriyle devam edecek. Okçuluk, basketbol, futbol turnuvası, güreş ve tekvando faaliyetlerimiz oldu. Bugün sadece gençlere yönelik değil çocuklara da yönelik etkinlikler yapıyoruz. Onların eğlenmesi için alanlar kurduk. Eğlenceli zaman geçirmelerini istedik. 2 gün boyunca devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü Sultangazi'de bütün mahallemizdeki çocuklar eğlenebilecek" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı