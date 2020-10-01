Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

İstanbul Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar daha sonra korkulu bakışlar arasında çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.