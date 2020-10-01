Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
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Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

01.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:23

İstanbul Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar daha sonra korkulu bakışlar arasında çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi olayda. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı.

PES DEDİRTEN SORUMSUZLUK

Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi.

Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

YÜREKLER AĞZA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
AHMET: BENJAMİN?
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ADA: Allah korumuş
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VVV: Görüntüleri kaydedenler de baya sakin ,kossaniza oglim
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