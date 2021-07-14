Son dakika haberi! Su almaya gitti, dönüş yolunda hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Su almaya gitti, dönüş yolunda hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Su almaya gitti, dönüş yolunda hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su almaya giden yaşlı adama eve dönüş yolunda çöp kamyonu çarptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su almaya giden yaşlı adama eve dönüş yolunda çöp kamyonu çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamdan geriye pazar arabası aldığı su kaldı.

Edinilen bilgilere kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden su almak için çıkan Ali Yılmaz (77) adlı yaşlı adama eve dönüş yolunda Çorlu Belediyesi'nin M.Ç. yönetimindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam kaza yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları gözyaşı dökerken nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ali Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çöp kamyonunun sürücüsü Mertul Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi! Su almaya gitti, dönüş yolunda hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Su almaya gitti, dönüş yolunda hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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