Son dakika haberi... Sri Lanka'da konteyner gemisinde çıkan yangını soruşturmak üzere özel ekip görevlendirildi
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Son dakika haberi... Sri Lanka'da konteyner gemisinde çıkan yangını soruşturmak üzere özel ekip görevlendirildi

Son dakika haberi... Sri Lanka'da konteyner gemisinde çıkan yangını soruşturmak üzere özel ekip görevlendirildi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında 21 Mayıs'ta yandıktan sonra patlayarak batmaya başlayan konteyner gemisiyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere özel polis ekibi görevlendirildi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında 21 Mayıs'ta yandıktan sonra patlayarak batmaya başlayan konteyner gemisiyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere özel polis ekibi görevlendirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Cezai Soruşturma Biriminden 10 kişilik bir ekibin konteyner gemisi soruşturmasını yürütmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, ekibin bu kapsamdaki sorgulamalara geminin kaptanı ve baş mühendisinden başlayacağını bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Sri Lanka donanması yetkilileri ise Kolombo limanı açıklarında bulunan gemideki yangının devam ettiğini ancak alevlerin azalarak küçük bölgesel yangınlara dönüştüğünü kaydetti.

Başkent Kolombo'nun 18 kilometre açığında demirlenmiş Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 21 Mayıs'ta yangın çıkmış, 25 Mayıs'ta ise patlama meydana gelmişti.

Yetkililer, kurtarma ekipleri tarafından 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka donanması, Kolombo limanı açıklarındaki geminin daha derin sulara çekilmesi için çalışma başlatıldığını ancak dalgalı denizin ve muson yağmurlarının operasyonu etkilediğini belirtmişti.

Hükümet yetkilileri, vatandaşları bir sonraki duyuruya kadar kıyıdan uzak durmaları konusunda uyarmış, batması beklenen gemiden yayılan ikinci seviye petrol sızıntısının neden olabileceği hasara yönelik hazırlık başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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