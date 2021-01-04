Son dakika haberi | Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum'a getirildi (2)

3 AY ÖNCE ARKADAŞLARIYLA GİTMİŞ

Somali'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç'in (44), 3 ay önce Çorum'dan arkdaşlarıyla çalışmak için ilk kez Somali'ye gittiği öğrenildi. Cenazesi memleketi Çorum'un Ortaköy ilçesine getirilen Erdinç Genç'in ağabeyi Hidayet Genç, teröre tepki göstererek, "7-8 arkadaş olarak Somali'ye çalışmaya gitmişlerdi. Çalışma esnasında bir canlı bomba terör eylemiyle patlama oldu, kardeşim ağır yaralanmış. Hastanede ameliyat sonrası maalesef acı haber bize ulaştı. Dün cenazemizi aldık. Allah kimsenin başına vermesin, zor bir durum. Evli, 3 çocuğu var. Ailesini tek kendisi geçindiriyordu. İlk defa yurt dışına gitti. Yakın arkadaşları da vardı. Terörü her yerde lanetliyoruz. Çok üzgünüz. Artık dini vecibelerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Erdinç Genç'in cenazesi, ilçeye bağlı Aşdağul beldesinde, toprağa verilecek.

Hüseyin KALAY/ORTAKÖY (Çorum),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY