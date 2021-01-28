Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

28.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:14

Son dakika habere göre Aydın'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan Serpil (59) ve Raşit Ater çiftinden haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti.

Yoğun duman kokusunun bulunduğu evde çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekibi, Serpil Ater'in hayatını kaybettiğini belirledi, eşi Raşit Ater Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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