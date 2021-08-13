Son dakika haberi! Şişli'deki mezarlıkta beze sarılı köpek ölüsü bulundu

Son dakika haberi: Şişli'deki bir mezarlıkta beyaz beze ve poşete sarılı köpek ölüsü bulundu.

Şişli'deki bir mezarlıkta beyaz beze ve poşete sarılı köpek ölüsü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mezarlığı'ndaki bir mezarın yanında açıkta "kefenlenmiş bir ceset" olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede ölü bir köpeğin beyaz beze ve poşete sarılarak buraya bırakıldığını tespit etti.

Ekipler, köpek ölüsünü bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar