Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı
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Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı

24.10.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:24

İstanbul Şişli'de, lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Mecidiyeköy'deki lüks rezidansta saat 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Saldırgan olayın ardından kaçarken, rezidans görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLARIN EŞGALİ BELİRLENDİ

Polis saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı
Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı
Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
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