Kaldığı barakada ölü olarak bulundu
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Kaldığı barakada ölü olarak bulundu

04.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:25

İstanbul Şişli'de uzun süredir ortalıkla görünmeyen ve barakada yaşayan bir vatandaş ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçük Çiftlik Park köşesindeki barakada yaşayan kişinin bir süredir görünmemesinden şüphelenen park görevlileri, barakayı kontrol etti. Adının Durmuş olduğu öğrenilen kişinin hareketsiz şekilde yatakta yattığını gören görevliler durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde barakada kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaldığı barakada ölü olarak bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ERHAN: Bunu gören uzun adam buna da inanmaz, diyor yaaa aç insan mı var ekmeğe muhtaç insan mı var, ayyy uzun adam bir kuru ekmek ile iş bitmiyor aha bak adam barakada nasıl yaşamış ölmüş az utanın be
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