Kaldığı barakada ölü olarak bulundu
04.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:25
İstanbul Şişli'de uzun süredir ortalıkla görünmeyen ve barakada yaşayan bir vatandaş ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçük Çiftlik Park köşesindeki barakada yaşayan kişinin bir süredir görünmemesinden şüphelenen park görevlileri, barakayı kontrol etti. Adının Durmuş olduğu öğrenilen kişinin hareketsiz şekilde yatakta yattığını gören görevliler durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde barakada kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı