Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE EVDE FENALAŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'de KOAH hastası Derya Yılmaz, tek başına yaşadığı evde fenalaştı.

ŞİŞLİ'de KOAH hastası Derya Yılmaz, tek başına yaşadığı evde fenalaştı. İtfaiye ekipleri evin kapısını açıp, kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Şişli, Eskişehir Mahallesi, Sarraf Mümin Sokaktaki 5 katlı binanın 3. katında tek başına yaşadığı öğrenilen KOAH Hastası Derya Yılmaz (50) akşam saatlerinde fenalaştı. Evden sesler duyan komşular kapıyı çaldı. Açan olmayınca rahatsızlığından şüphelenen komşular durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kapıyı açtı. Daireye giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Derya Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Yılmaz, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı