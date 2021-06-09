Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi
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Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... - Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi Şırnak'ta görev yaparken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

- Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi

HATAY - Şırnak'ta görev yaparken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Şırnak'ta operasyona giderken kendi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 4 kardeş ve nişanlı olan şehit Yılmaz'ın merkez ilçeye bağlı Akasya Mahallesi'nde bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit uzman çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi.

Babasını kaybeden şehidin annesi Fatma Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, şehit Adil Yılmaz, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

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